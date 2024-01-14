...

Gunung Marapi Erupsi Besar 2 Kali, Akibatkan Hujan Abu hingga Ke Bukittinggi

Wahyu Sikumbang, Jurnalis · Minggu 14 Januari 2024 19:00 WIB
A A A
Gunung Marapi kembali meletus sebyak 2 kali pada Minggu (14/1/2024) pagi. PVMBG mencatat kolom letusan pertama teramati kurang lebih 1.300 meter di atas puncak. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat laut. 
 
Selang 3 jam kemudian Marapi kembali erupsi, namun asap letusan tidak teramati karena gunung tertutup kabut. Masyarakat di sekitar Gunung Marapi diminta tidak memasuki dan tidak melakukan kegiatan di dalam wilayah radius 4.5 km dari pusat erupsi (Kawah Verbeek) Gunung Marapi.
 
Reporter: Wahyu Sikumbang
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

