Gunung Marapi kembali meletus sebyak 2 kali pada Minggu (14/1/2024) pagi. PVMBG mencatat kolom letusan pertama teramati kurang lebih 1.300 meter di atas puncak. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat laut.

Selang 3 jam kemudian Marapi kembali erupsi, namun asap letusan tidak teramati karena gunung tertutup kabut. Masyarakat di sekitar Gunung Marapi diminta tidak memasuki dan tidak melakukan kegiatan di dalam wilayah radius 4.5 km dari pusat erupsi (Kawah Verbeek) Gunung Marapi.

Reporter: Wahyu Sikumbang

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News