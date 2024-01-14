Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) mendampingi Cawapres nomro urut 3, Mahfud MD, saat mengunjungi Gereja Bethel Indonesia (GBI) di Kota Medan, Sumatera Utara, Senin (14/1/2024).

HT menyuarakan pemberantasan korupsi demi mensejahterakan masyarakat Indonesia. Menurut HT, korupsi di Indonesia harus diberantas sampai ke akarnya agar masyarakat Indonesia bisa lebih sejahtera. Mengingat dana hasil korupsi bisa dialihkan untuk membantu masyarakat.

Terlebih, saat ini Indonesia sedang berusaha untuk menjadi negara maju. Untuk melakukan itu, HT meyakini Mahfud MD sebagai Cawapres menjadi sosok yang tepat.

Reporter: Muhamad Fadli Ramadan

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

