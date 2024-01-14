...

Caleg di Bondowoso Rela Jual Ginjal untuk Biaya Kampanye

Riski Amirul Ahmad, Jurnalis · Minggu 14 Januari 2024 18:00 WIB
Erfin Dewi Sudanto, seorang Caleg di Bondowoso ini membuat surat pernyataan dilengkapi materai dan tanda tangan tentang kesediaan menjual salah satu ginjalnya. Caleg dari Partai PAN ini rela menjual ginjalnya untuk membiayai pemenangan dan kampanye ke masyarakat. Hal tersebut dilakukan karena dirinya tidak memiliki biaya besar untuk duduk di kursi parlemen.
 
Selama ini Erfin membuat spanduk dan baliho dari sisa tabungan yang dimilikinya. Ia juga menyebut menjual ginjal sebagai bentuk dirinya rela  mengabdi dan bermanfaat bagi masyarakat.
 
Reporter: Riski Amirul Ahmad
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

