Viral video memperlihatkan seorang anak kecil berlari menyelamatkan diri dari kejaran monyet, di sebuah Perumahan Metland Transyogi, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jabar.

Sambil berlari anak tersebut berteriak minta tolong dengan histeris. Warga sekitar yang mendengar langsung keluar dan menyelamatkan anak itu.

Diketahui, monyet peliharaan tersebut diduga terlepas dari pemiliknya. Kejadian monyet menyerang anak-anak ini bukan pertama kalinya terjadi.

Warga pun resah dengan banyaknya monyet yang berkeliaran di permukiman warga. Kini monyet tersebut sudah diamankan dan diserahkan kepada pemiliknya.

Kontributor: Cahyat Supriatna

Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News