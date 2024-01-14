...

Libatkan UMKM di PENGUIN SeliweRUN, Sandiaga Uno: Simbol Gerak Cepat Berjuang untuk Rakyat Kecil

Selvianus Kopong Basar, Jurnalis · Minggu 14 Januari 2024 10:00 WIB
Dewan Pakar TPN Ganjar-Mahfud, Sandiaga Uno  menghadiri acara lari PENGUIN SeliwerRUN. Lokasi di Senayan Park, Jakarta Pusat, Minggu (14/1) pagi.
 
Sandiaga menyebut dengan melibatkannya pelaku UMKM bertujuan untuk membangun ekonomi kerakyatan sekaligus berjuang bersama rakyat kecil
 
Sandiaga juga menyebut berdasarkan kampanye yang dijalani di beberapa daerah. Banyak masyarakat mengeluh dengan harga-harga sembako yang mengalami kenaikan.
 
