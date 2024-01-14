Dewan Pakar TPN Ganjar-Mahfud, Sandiaga Uno menghadiri acara lari PENGUIN SeliwerRUN. Lokasi di Senayan Park, Jakarta Pusat, Minggu (14/1) pagi.

Sandiaga menyebut dengan melibatkannya pelaku UMKM bertujuan untuk membangun ekonomi kerakyatan sekaligus berjuang bersama rakyat kecil

Sandiaga juga menyebut berdasarkan kampanye yang dijalani di beberapa daerah. Banyak masyarakat mengeluh dengan harga-harga sembako yang mengalami kenaikan.

Reporter: Selvianus Kopong Basar

Produser: Akira AW

(fru)

