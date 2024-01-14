Capres nomor 3, Ganjar Pranowo bersama Sandiaga Uno menghadiri acara lari pagi. Acara lari pagi tersebut bertajuk PENGUIN SeliwerRUN. Acara digelar di Senayan Park, Minggu (13/1) pagi.

Acara ini menggandeng pelaku UMKM serta sejumlah musisi di Tanah Air. Ganjar tiba di lokasi pukul 06.05 WIB didampingi istrinya, Siti Atikoh. Sedangkan Sandiaga Uno turut didampingi istrinya, Nur Asia.

Acara ini juga dipandu oleh Aldi Taher dan Nadia Julia. Serta penampilan dari M.A.C dan Syndicate Karaoke. Turut hadir juga Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasyid. Wakil Ketua TPN, Tuan Guru Bajang dan pengurus TPN Ganjar-Mahfud.

Reporter: Selvianus Kopong

Produser: Akira AW

