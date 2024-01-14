Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD menghadiri salawat persatuan Indonesia di Lapangan Syech Maulana Ishak, Lamongan, Jatim, Sabtu (13/1) malam. Mantan Ketum PBNU Said Aqil dan Ketum Perindo Hary Tanoesoedibjo juga turut hadir.

Dalam sambutannya, Mahfud MD mengingatkan pentingnya persatuan bangsa Indonesia. Acara salawat ini juga dimeriahkan dengan penampilan sejumlah penyanyi dari KDI.

