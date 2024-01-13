Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyambut baik rencana investasi produsen otomotif asal Vietnam, VinFast di Indonesia. Hal ini diungkapkan Jokowi saat bertemu dengan Chairman VinFast Pham Nat Vuong di Kantor VinFast di Hai Phong, Vietnam Sabtu (13/1/2024).

Dalam pertemuan tersebut, Jokowi berkesempatan untuk mengunjungi langsung pabrik mobil listrik VinFast untuk melihat berbagai proses perakitan mobil listrik.

Dalam keterangannya usai peninjauan, Jokowi menilai VinFast sebagai salah satu perusahaan otomotif yang berkembang pesat. Presiden berharap kehadiran VinFast di Indonesia akan membuat ekosistem kendaraan listrik di Indonesia lebih berkembang.

Reporter: Riyan Rizki

Produser: Kristo Suryokusumo

(mhd)

