Wisata kolam renang menjadi salah satu destinasi yang digemari menikmati libur akhir pekan bersama keluarga. Di Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, terdapat wisata kolam renang sambil bermain busa yang disukai oleh anak-anak.

Selain bermain air dan busa, buah hati para pengunjung juga disuguhkan dengan pemandangan gunung Penanggungan yang menambah suasana sejuk. Salah satu orang tua dari Surabaya mengaku senang bisa mengajak anak-anaknya bermain di kolam busa di Trawas.

Untuk tiket masuk pengunjung hanya membayar Rp25.000, dan bisa langsung menikmati kolam renang berbuasa sepuasnya. Ini bisa dijadikan rekomendasi wisata bagi anda yang ingin menyenangkan buah hati kesayangan saat mengisi hari libur anda.

