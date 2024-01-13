Tim Gabungan Bareskrim Polri dan Polda Jawa Timur mengamankan pemuda berinisial AWK (23) yang melakukan pengancaman berupa penembakan terhadap calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan di Jember, Jawa Timur. Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho menyebut pelaku menebar ancaman tersebut melalui akun Tiktok @calonistri71600.

Berdasarkan pemeriksaan awal yang dilakukan oleh tim gabungan, Sandi menyebutkan bahwa pelaku AWK mengakui perbuatannya terkait ancaman tersebut. Kendati begitu, Sandi menegaskan bahwa pihaknya masih terus mendalami motif dari pengancaman yang dilakukan oleh AWK tersebut.

Reporter: Riyan Rizki

Produser: Kristo Suryokusumo

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News