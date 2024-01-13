...

Tim Gabungan Polri Tangkap Pelaku Pengancaman Penembakan Anies Baswedan

Riyan Rizki Roshali, Jurnalis · Sabtu 13 Januari 2024 20:00 WIB
Tim Gabungan Bareskrim Polri dan Polda Jawa Timur mengamankan pemuda berinisial AWK (23) yang melakukan pengancaman berupa penembakan terhadap calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan di Jember, Jawa Timur. Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho menyebut pelaku menebar ancaman tersebut melalui akun Tiktok @calonistri71600.
 
Berdasarkan pemeriksaan awal yang dilakukan oleh tim gabungan, Sandi menyebutkan bahwa pelaku AWK mengakui perbuatannya terkait ancaman tersebut. Kendati begitu, Sandi menegaskan bahwa pihaknya masih terus mendalami motif dari pengancaman yang dilakukan oleh AWK tersebut.
 
Reporter: Riyan Rizki
Produser: Kristo Suryokusumo

(mhd)

