Truk bermuatan semen menabrak tembok pembatas di Cilandak, Jakarta Selatan. Kendaraan tersebut mundur setelah gagal menanjak hingga menabrak tembok pembatas jalan.

Akibat peristiwa tersebut, bagian depan truk mengalami kerusakan dan jalan alternatif dari Kemang menuju Antasari tidak bisa dilalui karena tertutup badan truk. Truk berhasil dievakuasi setelah mobil Dinas Perhubungan diterjunkan ke lokasi.

Kontributor: Rizki Faluvi

Produser: Kristo Suryokusumo

(mhd)

