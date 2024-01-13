...

Mahfud MD Hadiri Deklarasi Relawan MGB di Surabaya, Jawa Timur

Iqbal Dwi Purnama, Jurnalis · Sabtu 13 Januari 2024 18:30 WIB
Calon Wakil Presiden Nomor Urut 3, Mahfud MD menghadiri acara deklarasi relawan Mahfud Guru Bangsa (MGB) di Surabaya, Sabtu (13/1/2024). MGB sendiri merupakan deklarasi untuk memberikan dukungan kepada Mahfud MD dalam kontestasi Pilpres 2024. 
 
Kehadiran Mahfud MD tiba di Jatim Expo disambut meriah oleh para peserta deklarasi yang sekaligus menjadi relawan. Peserta deklarasi menyambut Mahfud MD dengan lagu Yalal Waton, yang menjadi simbol semangat kebangsaan dan keislaman oleh masyarakat NU (Nahdlatul Ulama). Pada kesempatan tersebut, Mahfud juga bersalaman dengan relawan yang terdiri dari guru madrasah, guru ngaji, dan relawan, dan unsur masyarakat lain. 
 
Reporter: Iqbal Dwi Purnama
Produser: Kristo Suryokusumo

(mhd)

