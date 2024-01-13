Sejumlah warga dibantu petugas masih terus berupaya membersihkan material tanah lumpur yang menerjang kawasan Jalan Braga, Kota Bandung, Sabtu (13/1/2024) pagi.

Warga mengaku trauma dengan peristiwa banjir bandang yang merendam ratusan rumah. Pemkot Bandung telah memperbaiki tanggul Sungai Cikapundung yang Jebol.

Namun, sejumlah rumah warga yang temboknya rusak di pinggiran sungai belum diperbaiki. Hal ini membuat warga khawatir karena jika Sungai Cikapundung meluap.

Bukan tidak mungkin banjir bandang bisa kembali terjadi. Setidaknya ada 600 rumah terdampak akibat musibah ini.

Reporter: Ervan David

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News