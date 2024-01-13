...

Pascabanjir di Bandung, Material Lumpur dan Sampah Masih Mengendap di Pemukiman Warga

Ervan David, Jurnalis · Sabtu 13 Januari 2024 13:00 WIB
Sejumlah warga dibantu petugas masih terus berupaya membersihkan material tanah lumpur yang menerjang kawasan Jalan Braga, Kota Bandung, Sabtu (13/1/2024) pagi.
 
Warga mengaku trauma dengan peristiwa banjir bandang yang merendam ratusan rumah. Pemkot Bandung telah memperbaiki tanggul Sungai Cikapundung yang Jebol.
 
Namun, sejumlah rumah warga yang temboknya rusak di pinggiran sungai belum diperbaiki. Hal ini membuat warga khawatir karena jika Sungai Cikapundung meluap.
 
Bukan tidak mungkin banjir bandang bisa kembali terjadi. Setidaknya ada 600 rumah terdampak akibat musibah ini.
 
Reporter: Ervan David
Produser: Reza Ramadhan

