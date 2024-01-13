Gunung Marapi di Agam, Sumatra Barat kembali erupsi mengeluarkan letusan api pijar, Jumat (13/1/2023). Namun tinggi kolom abu letusan tidak terlihat karena tertutup kabut dan gelap.

Sebelum meletus warga mendengar suara dentuman dan merasakan getaran. Disusul letusan api pijar terlihat di puncak Gunung Marapi.

Suara letusan tengah malam itu juga terdengar hingga Kota Bukittinggi. Gunung Marapi berstatus Siaga Level lII dengan daerah bahaya dalam radius 4,5 km dari kawah.

Sejak meletus 3 Desember 2023 hingga Sabtu (13/1/2024) pagi, Marapi telah 122 kali mengalami erupsi.

Reporter: Wahyu Sikumbang

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

