Awasi Pergerakan Pelaku Kejahatan di Kereta, PT KCI Pasang 500 CCTV

Rani Stones Sanjaya, Jurnalis · Sabtu 13 Januari 2024 09:30 WIB
PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) memasang lebih dari 500 CCTV di seluruh stasiun Commuter Line yang ada di Jakarta. Hal ini untuk mengawasi pergerakan para pelaku tindak kejahatan di dalam kereta.
 
CCTV tersebut juga mampu membaca identitas orang yang masuk dalam daftar pencarian orang dari aparat. Di command center PT KCI menerjunkan 20 orang petugas secara bergantian untuk mengawasi.
 
Reporter: Rani Stones Sanjaya
Produser: Reza Ramadhan

