Gajah binaan bernama Rahman ditemukan terkapar di dalam kawasan konservasi Taman Nasional Tesso Nilo. Pawang gajah berusaha memberi pertolongan untuk menyelamatkan gajah yang sedang tergeletak tersebut.

Mereka memberi obat cairan penawar racun dan memberi minum agar gajah sumtera itu tetap bertahan hidup. Namun, beserlang beberapa jam kemudian gajah tersebut akhirnya mati.

Gajah latih tersebut mati dalam kondisi gading sebelah kiri sudah terpotong. Kematian gajah sumatera itu diduga karena diracun.

Disamping gajah ditemukan kantong plastik sisa buah-buahan yang diduga sebagai media untuk meracun gajah tersebut. Tim dokter hewan Tesso Nilo melakukan pembedahan untuk mencari penyebab pasti kematiannya.

Reporter: Indra Yosserizal

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

