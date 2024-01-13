...

Miris! Gajah TN Tesso Nilo Ditemukan Mati dengan Gading Terpotong

Indra Yosserizal, Jurnalis · Sabtu 13 Januari 2024 08:00 WIB
Gajah binaan bernama Rahman ditemukan terkapar di dalam kawasan konservasi Taman Nasional Tesso Nilo. Pawang gajah berusaha  memberi pertolongan untuk menyelamatkan gajah yang sedang tergeletak tersebut.
 
Mereka memberi obat cairan penawar racun dan memberi minum agar gajah sumtera itu tetap bertahan hidup. Namun, beserlang beberapa jam  kemudian gajah tersebut akhirnya mati.
 
Gajah latih tersebut  mati dalam kondisi  gading sebelah kiri sudah terpotong. Kematian gajah sumatera itu diduga karena diracun.
 
Disamping gajah ditemukan kantong plastik sisa buah-buahan yang diduga sebagai media untuk meracun gajah tersebut. Tim dokter hewan Tesso Nilo melakukan pembedahan untuk mencari penyebab pasti kematiannya.
 
Reporter: Indra Yosserizal
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

