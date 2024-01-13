Okezone Updates dibuka dengan berita video viral kuda kabur tabrak pemotor di Sumedang, Jawa Barat. Sementara di Tuban, ada Pantai Kelapa Tuban di mana pengunjung dapat melakuan terapi garam. Dipercaya terapi dapan menyembuhkan berbagai penyakit seperti rematik.

Video menarik lainnya; Pangeran Abdul Mateen dari Brunei akhirnya resmi menikah setelah bertukar sumpah dengan Anisha Rosnah. Prosesi tersebut dilaksanakan di Masjid Sultan Omar Ali Saifuddien, Bandar Seri Begawan.

Reporter: Nata Arman

