Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Vietnam Vo Van Thuong. Pertemuan dilakukan pada Jumat, (12/1/2024), di Istana Kepresidenan, Hanoi, Vietnam.

Indonesia dan Vietnam menyepakati sejumlah kerja sama, salah satunya peningkatan target perdagangan baru. Kedua negara juga menyepakati kerja sama di bidang ekosistem mobil listrik dan baterai, serta transisi energi.

Indonesia dan Vietnam berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi kawasan.

Reporter: Raka Dwi Novianto

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

