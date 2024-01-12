Tottenham Hotspur resmi memperkenalkan Radu Dragusin sebagai pemain baru mereka. Bek asal Rumania itu didatangkan dari Genoa dengan harga 30 juta euro (sekitar Rp512 miliar). Dragusin menandatangani kontrak bersama Spurs hingga tahun 2030 mendatang.

Pemain berusia 21 tahun itu menjadi rekrutan kedua Tottenham pada bursa transfer Januari 2024. Kemungkinan, Dragusin akan melakoni debutnya bersama Spurs saat bertandang ke markas Manchester United di Liga Inggris akhir pekan ini.

