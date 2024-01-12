...

Diperkenalkan Tottenham Hotspur, Radu Dragusin Siap Lakoni Debut Lawan Manchester United

Febry Rachadi, Jurnalis · Jum'at 12 Januari 2024 20:03 WIB
A A A
Tottenham Hotspur resmi memperkenalkan Radu Dragusin sebagai pemain baru mereka. Bek asal Rumania itu didatangkan dari Genoa dengan harga 30 juta euro (sekitar Rp512 miliar). Dragusin menandatangani kontrak bersama Spurs hingga tahun 2030 mendatang.
 
Pemain berusia 21 tahun itu  menjadi rekrutan kedua Tottenham pada bursa transfer Januari 2024. Kemungkinan, Dragusin akan melakoni debutnya bersama Spurs saat bertandang ke markas Manchester United di Liga Inggris akhir pekan ini.
 
Produser : Febry Rachadi

(mhd)

