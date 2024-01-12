Capres yang diusung Partai Perindo, Ganjar Pranowo tak yakin jika surveinya terus mengalami penurunan. Sebaliknya, calon presiden (capres) nomor urut 3 tersebut mengungkapkan hasil survei elektabilitasnya bersama cawapres Mahfud MD yang terus mengalami kenaikan.

Namun, Ganjar mengatakan, hasil survei lainnya sebagai referensi dan menjadi catatan untuk dijadikan perhatian. Ganjar mengumpamakan beberapa wilayah, seperti Jawa Tengah (Jateng), Jawa Timur (Jatim), Yogyakarta, Jawa Barat (Jabar) merupakan daerah-daerah gemuk.

Reporter: Ari Sandita, Mukhtar Bagus

Produser: Kristo Suryokusumo

(mhd)

