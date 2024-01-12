Satlantas Polresta Pati, Jawa Tengah, telah gencar merazia ribuan knalpot brong. Uniknya, hasil dari razia knalpot brong selama 4 bulan tersebut diolah menjadi patung ikan bandeng raksasa.

Monumen yang terdiri dari 4.031 knalpot brong itu dibuat oleh pengrajin asal Desa Rendole, Kecamatan Margorejo, Pati, Jawa Tengah. Desain ikan bandeng dipilih karena merupakan oleh-oleh khas sekaligus ikon dari Pati.

Patung ikan bandeng ini akan dipamerkan dalam deklarasi Jateng Zero Knalpot Brong, Minggu (14/1). Hasil karya patung ikan bandeng dari knalpot brong ini disambut positif oleh warga.

Produser : Febry Rachadi

Reporter : Lazarus Sandy

(mhd)

