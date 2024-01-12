Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo berkunjung ke Pondok Pesantren Tebuireng di Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada Jumat (12/1/2024) siang.

Dalam kunjungannya tersebut, Ganjar juga berziarah di makam Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, dan makam KH Hasyim Asyari yang ada di halaman belakang pondok pesantren. Ganjar mengatakan, Gus Dur merupakan tokoh dan pahlawan demokrasi yang membuat bangsa Indonesia menjadi belajar dan bisa menghargai perbedaan.

