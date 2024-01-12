Penyidik gabungan Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipikor) Bareskrim Polri selesai memeriksa Mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL). SYL mengatakan dirinya telah kooperatif dalam menjalani setiap pemeriksaan terhadap dirinya.

Saat ditanyakan soal permohonan penahanan Mantan Ketua KPK Firli Bahuri, SYL tidak menjawab dan meninggalkan awak media. Sebagai informasi, hari ini SYL menjalani pemeriksaan lanjutan untuk melengkapi berkas perkara kasus dugaan gratifikasi, suap dan pemerasan oleh mantan Ketua KPK Firli Bahuri.

Reporter: Riana Rizkia

Produser: Kristo Suryokusumo

