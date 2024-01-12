...

Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri Selesai Periksa Syahrul Yasin Limpo

Riana Rizkia, Jurnalis · Jum'at 12 Januari 2024 18:55 WIB
Penyidik gabungan Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipikor) Bareskrim Polri selesai memeriksa Mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL). SYL mengatakan dirinya telah kooperatif dalam menjalani setiap pemeriksaan terhadap dirinya.
 
Saat ditanyakan soal permohonan penahanan Mantan Ketua KPK Firli Bahuri, SYL tidak menjawab dan  meninggalkan awak media. Sebagai informasi, hari ini SYL menjalani pemeriksaan lanjutan untuk melengkapi berkas perkara  kasus dugaan gratifikasi, suap dan pemerasan oleh mantan Ketua KPK Firli Bahuri.
 
Reporter: Riana Rizkia
Produser: Kristo Suryokusumo

(mhd)

