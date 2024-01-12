Mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo tiba di Bareskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan lanjutan dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi, suap dan pemerasan oleh mantan Ketua KPK Firli Bahuri.

Eks mentan itu direncanakan bakal menjalani pemeriksaan bersama dengan lima saksi lain, di antaranya mantan ajudan Firli Bahuri, Kevin Egananta.

Reporter : Riana Rizkia

Produser: Reza Ramadhan

