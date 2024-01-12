Jembatan penghubung di Desa Pulau Bayur, Merangin putus pada Jumat (12/1/2024). Hal ini disebabkan intensitas hujan tinggi dan menyebabkan banjir di daerah tersebut.

Saat ini aktivitas warga di desa tersebut lumpuh akibat banjir. Tak sedikit warga yang memaksa untuk melintas di tali gantung yang tersisa meski berbahaya.

Jembatan ini menjadi vital karena sebagai akses satu-satunya menuju desa.

Reporter : Nanang Fahrurozi

Produser: Reza Ramadhan

