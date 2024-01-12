...

Delapan Jembatan Gantung di Musi Rawas Utara Putus Akibat Banjir Bandang

Sudirman, Jurnalis · Jum'at 12 Januari 2024 11:00 WIB
A A A
Beginilah detik-detik jembatan di Kecamatan Ulu rawas terputus saat diterjang banjir bandang. Jembatan putus nyaris mengenai warga yang berada di dekat lokasi jembatan gantung. Tercatat 8 jembatan gantung putus di Kecamatan Ulu Rawas akibat banjir bandang.
 
Selain itu sebanyak 20 ribu rumah di 6 kecamatan di Musi Rawas Utara terendam banjir bandang. Kondisi ini terjadi karena meluapnya Sungai Rawas akibat intensitas hujan yang sangat tinggi. Petugas gabungan saat ini tengah berupaya mengevakuasi warga untuk dibawa ke lokasi aman.
 
Reporter: Sudirman
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

