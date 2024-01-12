Beginilah detik-detik jembatan di Kecamatan Ulu rawas terputus saat diterjang banjir bandang. Jembatan putus nyaris mengenai warga yang berada di dekat lokasi jembatan gantung. Tercatat 8 jembatan gantung putus di Kecamatan Ulu Rawas akibat banjir bandang.

Selain itu sebanyak 20 ribu rumah di 6 kecamatan di Musi Rawas Utara terendam banjir bandang. Kondisi ini terjadi karena meluapnya Sungai Rawas akibat intensitas hujan yang sangat tinggi. Petugas gabungan saat ini tengah berupaya mengevakuasi warga untuk dibawa ke lokasi aman.

Reporter: Sudirman

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

