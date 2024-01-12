KPK menggelar OTT di Labuhanbatu, Sumatera Utara, Kamis (11/1/2024). Total, lembaga antirasuah mengamankan lebih dari 10 orang dalam operasi senyap tersebut.

Jubir KPK, Ali Fikri hanya menyebutkan KPK mengamankan Bupati Labuhanbatu, Erik Adtrada Ritonga. Selain itu ada juga dari unsur penyelenggara negara.

Sekadar informasi, KPK mempunyai waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan dalam OTT tersebut.

Reporter: Denhelmi

Produser: Reza Ramadhan

