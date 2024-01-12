Gunung Lewotobi Laki-Laki di Flores Timur, NTT Kembali Mengalami Erupsi, Kamis (11/1/2024). Erupsi ini menghasilkan lontaran abu vulkanik setinggi 700 meter dari permukaan kawah.

Selain abu vulkanik, gunung juga mulai mengeluarkan lava pijar. Lava pijar ini keluar dari kawah dan meluncur sejauh 2 km ke arah timur.

Tepatnya ke arah permukiman penduduk antara Desa Nobo dan Desa Nurabelen. Petugas mengimbau agar warga segera mengungsi ke posko pengungsian.

Reporter: Joni Nura

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

