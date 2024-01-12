...

OKEZONE UPDATES: Banjir di Kawasan Lautan Pasit Gunung Bromo hingga Franz Beckenbauer Tutup Usia

Kevin Pakan, Jurnalis · Jum'at 12 Januari 2024 07:30 WIB
A A A
Okezone Updates dibuka dengan berita video viral banjir di kawasan lautan pasit Gunung Bromo.. Sementara di Medan, Kebun Binatang Medan (Medan Zoo) kembali kehilangan satu koleksi individu Harimau Sumatera yang mati. Kandang satwa buas yang kurang baik membuat kondisi kesehatan satwa menurun
 
Video menarik lainnya; egenda Jerman. Franz Beckenbauer, meninggal dunia pada Senin 8 Januari 2024 malam WIB. Ia meninggal dunia di usia 78 tahun karena sakit.
 
Reporter: Kevin Pakan

(fru)

