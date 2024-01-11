Pemain Bali United kembali menjalani sesi latihan di pusat pelatihan kawasan pantai Purnama, Kabupaten Gianyar, Bali, Kamis (11/01). Latihan ini merupakan yang perdana Skuad Serdadu Tridatu seusai mendapat jatah libur panjang.

Seluruh pemain nampak mengikuti sesi latihan yang dipimpin pelatih Stefano Cugurra Teco. Sesi latihan digelar sebagai persiapan tampil di Turnamen yang diadakan di Hanoi, Vietnam 23-27 Januari nanti. Dalam turnamen tersebut, Bali United akan menghadapi tiga klub yaitu Daejon Hana Citizen, Hanoi Police GC, dan Hanoi FC.

Produser : Febry Rachadi

Kontributor : Ketut Catur Kusumaningrat

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News