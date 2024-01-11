...

Persiapan Ikut Turnamen di Vietnam, Bali United Gelar Latihan Perdana Usai Libur Panjang

Febry Rachadi, Jurnalis · Kamis 11 Januari 2024 18:45 WIB
A A A
Pemain Bali United kembali menjalani sesi latihan di pusat pelatihan kawasan pantai Purnama, Kabupaten Gianyar, Bali, Kamis (11/01). Latihan ini merupakan yang perdana Skuad Serdadu Tridatu seusai mendapat jatah libur panjang.
 
Seluruh pemain nampak mengikuti sesi latihan yang dipimpin pelatih Stefano Cugurra Teco. Sesi latihan digelar sebagai persiapan tampil di Turnamen yang diadakan di Hanoi, Vietnam 23-27 Januari nanti. Dalam turnamen tersebut, Bali United akan menghadapi tiga klub yaitu Daejon Hana Citizen, Hanoi Police GC, dan Hanoi FC.
 
Produser : Febry Rachadi
Kontributor : Ketut Catur Kusumaningrat

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha | The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini