KPU dan Bawaslu Respon Sentilan Megawati Soekarnoputri soal Penyelenggaraan Pemilu

Bagus Alit, Jurnalis · Kamis 11 Januari 2024 22:54 WIB
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja menegaskan lembaganya saat ini sudah bekerja sesuai perundang-undangan. Hal ini menanggapi sorotan tajam Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri lewat pidatonya pada perayaan hut ke-51 PDI Perjuangan.
 
Ketua KPU menegaskan saat ini seleksi KPU jauh lebih ketat, dan kini banyak lembaga yang disiapkan untuk mengawasi dan mengontrol kinerja KPU. Ketua Bawaslu juga menyebut sentilan dari Megawati Soekarnoputri dianggap sebagai suatu dukungan terhadap penyelenggara pemilu untuk melakukan tugasnya dengan baik dan benar.
 
Sebelumnya, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menyebut arah pemilu saat ini bergeser dari menjunjung kepentingan rakyat menjadi perebutan kekuasaan dan menilai lembaga penyelenggara pemilu juga dianggap belum bekerja dengan baik dan benar dalam melaksanakan pesta demokrasi.
 
Kontributor: Bagus Alit 
Produser: Kristo Suryokusumo

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

