Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja menegaskan lembaganya saat ini sudah bekerja sesuai perundang-undangan. Hal ini menanggapi sorotan tajam Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri lewat pidatonya pada perayaan hut ke-51 PDI Perjuangan.

Ketua KPU menegaskan saat ini seleksi KPU jauh lebih ketat, dan kini banyak lembaga yang disiapkan untuk mengawasi dan mengontrol kinerja KPU. Ketua Bawaslu juga menyebut sentilan dari Megawati Soekarnoputri dianggap sebagai suatu dukungan terhadap penyelenggara pemilu untuk melakukan tugasnya dengan baik dan benar.

Sebelumnya, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menyebut arah pemilu saat ini bergeser dari menjunjung kepentingan rakyat menjadi perebutan kekuasaan dan menilai lembaga penyelenggara pemilu juga dianggap belum bekerja dengan baik dan benar dalam melaksanakan pesta demokrasi.

