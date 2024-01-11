Pelaku pembunuhan ayah kandung di Padangsidimpuan, Sumatera Utara ditangkap aparat kepolisian saat bersembunyi di dalam hutan. Saat dilakukan pemeriksaan, tersangka mengaku motif penganiayaan tersebut dipicu oleh tersangka yang tidak terima diomeli korban.

Setelah melakukan pembunuhan, anak tertua dari dari 7 bersaudara ini melarikan diri sebelum akhirnya ditemukan oleh petugas kepolisian. Korban sempat dibawa ke rumah sakit akibat luka serius, namun nyawa korban tidak tertolong.

Kontributor: Indra Mulia Siagian

Produser: Kristo Suryokusumo

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News