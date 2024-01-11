Pembangunan Bandara baru di Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat terus dikebut. Sejumlah pekerja tampak sibuk menyelesaikan pembangunan yang ditargetkan rampung pada Januari ini.

Kini, pembangunannya sudah mencapai 97 persen. Pembangunan terminal Bandara Singkawang ini didanai lewat CSR dari sejumlah perusahaan dengan total sekitar Rp160 miliar.

Produser : Febry Rachadi

Kontributor : Rizki Kurnia

(mhd)

