Seorang pria bertato ditemukan tewas mengenaskan di gorong-gorong Kali Abdul Muis, Gambir, Jakarta Pusat pada Kamis (11/1/2024) sore. Jasad pria tersebut ditemukan dalam kondisi telah membusuk dan tanpa busana.

Petugas Sudin Gulkarmat Jakarta Pusat yang terjun ke lokasi melakukan evakuasi menggunakan perahu karet. Usai dievakuasi, jasad korban dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta Pusat.

Kontributor: Rani Stones Sanjaya

Produser: Kristo Suryokusumo

(mhd)

