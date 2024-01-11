Hujan deras yang mengguyur DKI Jakarta membuat ruas Jalan Raya Cawang Sutoyo, Jatinegara, Jakarta Timur terendam banjir pada Kamis (11/1/2024) sore.

Banjir setinggi 30 sentimeter mengakibatkan kemacetan panjang dari arah Halim menuju Sunter karena hanya satu ruas jalan yang bisa dilalui. Untuk mempercepat surutnya banjir, petugas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Timur langsung membuka dan membersihkan saluran air yang mampet akibat sampah.

Kontributor: Rio Manik

Produser: Kristo Suryokusumo

(mhd)

