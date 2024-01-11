Hujan deras yang mengguyur DKI Jakarta pada Kamis (11/1/2024) membuat kawasan Pasar Kambing di Warung Buncit, Mampang, Jakarta Selatan tergenang. Genangan air hingga setinggi paha orang dewasa ini membuat jalanan lumpuh karena tak bisa dilalui oleh kendaraan roda empat dan roda dua.

Jalan tersebut akhirnya ditutup oleh petugas guna mengantisipsi kendaraan mogok akibat menerobos genangan air. Akibatnya, kendaraan yang menuju Jalan Mampang Prapatan Raya dari arah Jalan Kemang Utara dialihkan lurus ke arah Jalan Duren Bangka.

Reporter: Ari Sandita

Produser: Kristo Suryokusumo

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News