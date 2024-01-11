...

Dramatis, Evakuasi Pekerja Bangunan di Sidoarjo yang Tersengat Listrik di Atap Rumah

Febry Rachadi, Jurnalis · Kamis 11 Januari 2024 17:00 WIB
Seorang pekerja bangunan berhasil dievakuasi oleh Tim Rescue Damkar BPBD Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (11/01). Pekerja bangunan tersebut tergolek lemas usai tersengat listrik saat melakukan renovasi di atap rumah. 
 
Proses evakuasi berlangsung dramatis untuk menurunkan korban dari atap rumah. Setelah berhasil dievakuasi korbang langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)  guna mendapatkan perawatan.
 
Produser : Febry Rachadi
Reporter : Yoyok Agusta

