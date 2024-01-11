Seorang pekerja bangunan berhasil dievakuasi oleh Tim Rescue Damkar BPBD Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (11/01). Pekerja bangunan tersebut tergolek lemas usai tersengat listrik saat melakukan renovasi di atap rumah.

Proses evakuasi berlangsung dramatis untuk menurunkan korban dari atap rumah. Setelah berhasil dievakuasi korbang langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) guna mendapatkan perawatan.

Produser : Febry Rachadi

Reporter : Yoyok Agusta

