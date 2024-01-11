Istri capres Ganjar Pranowo, Siti Atikoh blusukan ke Pasar Tulang Bawang, Lampung. Kedatangan Atikoh disambut antusias oleh warga dan juga para pedagang, Kamis (11/1).

Atikoh kemudian berbincang dengan pedagang dan meninjau stabilitas harga bahan pokok. Selain itu, Atikoh juga mensosialisasikan program KTP Sakti kepada masyarakat.

Usai blusukan, Siti Atikoh bersama rombongan langsung bertolak ke Palembang, Sumsel.

Kontributor: Ahmad Luthfi Rosyadi

Produser: Akira AW

