Dampak Erupsi Gunung Lewotobi, Siswa Terpaksa Belajar di Tenda Darurat

Joni Nura, Jurnalis · Kamis 11 Januari 2024 11:20 WIB
Beginilah potret ratusan siswa SD di Flores Timur, NTT belajar di tenda darurat. Pasca erupsi Gunung Lewotobi, kegiatan belajar mengajar menjadi tidak kondusif. Ratusan siswa belajar sambil tidur di atas terpal tanpa adanya kursi dan meja. 
 
Para siswa dan kepala sekolah berharap pemerintah bisa segera memberikan bantuan. Seperti fasilitas untuk kebutuhan sekolah agar proses belajar bisa berjalan lancar.
 
Kontributor: Joni Nura 
Produser: Akira AW

