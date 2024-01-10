Hujan deras dan angin kencang mengakibatkan puluhan rumah warga di Desa Watuagung, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah rusak. Selain memporak-porandakan puluhan rumah, angin kencang menumbangkan sejumlah pohon dan menghancurkan kandang ternak milik warga. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Warga berharap adanya bantuan dari pemerintah untuk memperbaiki kerusakan yang ada.

Kontributor: Lurisa Lulu

Produser: Kristo Suryokusumo

(mhd)

