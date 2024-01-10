Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo merespon ketidakhadiran Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-51 PDI Perjuangan. Menurutnya, Jokowi memang tengah ada agenda dalam kunjungan ke luar negeri dan bukan menjadi persoalan.

Hal tersebut disampaikan Ganjar karena ada sosok Wakil Presiden Mar’uf Amin yang hadir mewakili Presiden. Ganjar membantah ketidakhadiran Jokowi merupakan tanda pecah kongsi antara Jokowi dan PDI Perjuangan.

Reporter: Jonathan Simanjuntak

Produser: Kristo Suryokusumo

