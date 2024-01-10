Seorang anak buah kapal (ABK) ditemukan tewas setelah terjatuh dari kapalnya di Kali Adem, Penjaringan, Jakarta Utara, pada Rabu (10/1/2024) siang. Jasad korban ditemukan tim SAR gabungan di kedalaman 4 meter, dengan lokasi penemuan sejauh 5 meter dari lokasi jatuhnya korban.

Korban diketahui terjatuh sejak Selasa (9/1/2024) malam akibat terpeleset saat mendirikan tenda di kapalnya. Proses pencarian oleh tim SAR gabungan sempat menemui kesulitan lantaran arus sungai dan air yang keruh.

