ABK yang Jatuh dari Kapal akibat Terpeleset Ditemukan Tewas

Rizki Falupi, Jurnalis · Rabu 10 Januari 2024 20:30 WIB
Seorang anak buah kapal (ABK) ditemukan tewas setelah terjatuh dari kapalnya di Kali Adem, Penjaringan, Jakarta Utara, pada Rabu (10/1/2024) siang. Jasad korban ditemukan tim SAR gabungan di kedalaman 4 meter, dengan lokasi penemuan sejauh 5 meter dari lokasi jatuhnya korban.
 
Korban diketahui terjatuh sejak Selasa (9/1/2024) malam akibat terpeleset saat mendirikan tenda di kapalnya. Proses pencarian oleh tim SAR gabungan sempat menemui kesulitan lantaran arus sungai dan air yang keruh.
 
Kontributor: Rizki Faluvi
Produser: Kristo Suryokusumo

