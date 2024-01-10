Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo merespon permintaan pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Menkopolhukam sekaligus cawapresnya, Mahfud MD. Ganjar menilai proses pemakzulan Presiden bukanlah melalui menteri, namun harus melalui parlemen. Meski demikian, Ganjar menyebut belum mengetahui alasan dibalik pemakzulan diinisiasi sejumlah tokoh yang tergabung dalam Petisi 100 tersebut.

Produser: Kristo Suryokusumo

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News