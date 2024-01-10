Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), menyebut 1 dari 7 korban penganiayaan oknum TNI di depan Markas Kompi B Yonif Rider 408/Sbh Boyolali, Jawa Tengah merupakan anak Ketua DPRD Boyolali dari Fraksi PDI Perjuangan, Marsono berinisial JIP (22). Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Edwin Partogi menyebut JIP ditelepon sang ayah untuk memantau situasi di depan markas TNI tersebut. JIP yang saat itu memarkir mobil di seberang markas Yonif dan mengambil gambar situasi saat kejadian dihampiri salah satu oknum TNI dan melakukan penganiayaan hingga dibawa ke dalam markas.

Reporter: Refi Sandi

Produser: Kristo Suryokusumo

(mhd)

