Buaya Muara sepanjang 2,5 meter ditangkap warga Kampung Cinutung, Kabupaten Pandeglang, Banten. Buaya tersebut dibawa ke kolam penampungan sementara.

Diketahui buaya muara ini sering kali menampakkan diri di sungai Cisanggoma. Warga yang sering beraktivitas di sungai tersebut menjadi resah.

Menurut pihak BKSDA, keberadaan buaya ini hanya untuk melintas sampai ke muara tidak mendiami tempat. Buaya berbobot 100 kilogram ini akhirnya dibawa ke lembaga konservasi di Bogor untuk direhabilitasi sebelum dilepas kembali ke habitatnya.

Produser : Febry Rachadi

Reporter : Mahesa Apriandi

(mhd)

