AC Milan resmi mengumumkan Filippo Terracciano sebagai pemain anyar pada bursa transfer musim dingin 2023/2024. Bek berusia 20 tahun itu didatangkan dari Hellas Verona seharga 4,5 juta euro plus bonus 1 juta euro.

Terracciano menandatangani kontrak jangka panjang bersama Milan hingga tahun 2028. Ia akan memperkuat Rossoneri dengan nomor punggung 38. Kehadiran Terracciano diharapkan bisa menambah kekuatan barisan pertahanan Rossoneri.

Produser : Febry Rachadi

(fru)

