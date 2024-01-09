...

AC Milan Resmi Datangkan Bek Tangguh Potensial Filippo Terracciano dari Hellas Verona

Febry Rachadi, Jurnalis · Selasa 09 Januari 2024 18:30 WIB
AC Milan resmi mengumumkan Filippo Terracciano sebagai pemain anyar pada bursa transfer musim dingin 2023/2024. Bek berusia 20 tahun itu didatangkan dari Hellas Verona seharga  4,5 juta euro plus bonus 1 juta euro.
 
Terracciano menandatangani kontrak jangka panjang bersama Milan hingga tahun 2028. Ia akan memperkuat Rossoneri dengan nomor punggung 38. Kehadiran Terracciano  diharapkan bisa menambah kekuatan barisan pertahanan Rossoneri.
 
