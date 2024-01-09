Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menilai debat ketiga Pilpres 2024 yang diselenggarakan pada Minggu 7 Januari 2024 lalu berjalan dengan bagus, terbuka, bahkan lebih hidup perdebatan antar ketiga Calon Presiden (Capres).

Hal tersebut disampaikan Wapres di sela menghadiri acara di Pendopo Kecamatan Prambanan, Jl. Raya Solo KM 17, Bokoharjo, Prambanan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Selasa (9/1/2024).

Namun, Wapres enggan berkomentar terkait isi substansi debat dari ketiga Capres. Dia menegaskan agar masyarakat memberikan penilaian sendiri mengenai hasil debat itu.

Pernyataan Wapres Ma’ruf Amin ini pun berbeda dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jokowi menilai debat ketiga Pilpres hanya saling serang antar capres. Jokowi juga mengatakan tidak ada substansi visi yang disampaikan saat debat.

Reporter : Binti Mufarida

Produser: Reza Ramadhan

