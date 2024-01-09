Kerbau mengamuk di jalan poros Rante-Rante, Desa Osango, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Terlihat kerbau berlari di tengah jalanan yang ramai hingga menyeruduk sejumlah pemotor. Pengendara motor lainnya juga berupaya menghindar dari kerbau yang terus berlari di tengan jalan.

Peristiwa tersebut terekam kamera warga dalam video pendek yang beredar luas di media sosial. Diduga kerbau panik usai terlepas dari kandangnya.

Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Kerbau pun berhasil diamankan dan kemudian disembelih agar tidak membahayakan warga.

Produser : Febry Rachadi

Reporter : Frendy Christian

(fru)

