Istri Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh disambut ribuan wanita di Tanjung Bintang, Selasa (9/1/2024).

Ribuan relawan itu antusias menyambut kedatangan Atikoh. Bahkan, Atikoh langsung dicap sebagai Ibu Negara.

Dalam kesempatan itu Siti Atikoh melakukan sosialisasi keunggulan dari KTP Sakti program dari Paslon Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Atikoh lanjut menjelaskan kegunaan KTP Sakti yang bisa mengintegrasikan seluruh data. Salah satunya yakni pemberian bantuan dari pemerintah yang tepat sasaran.

Sebagaimana yang kita ketahui, saat ini bantuan sosial dari pemerintah sering sekali tidak tepat sasaran karena data yang tidak sinkron. Atikoh juga memaparkan program unggulan Ganjar-Mahfud lainnya yang berpihak kepada rakyat dalam bidang pendidikan.

Reporter : Heri Fulistiawan

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

