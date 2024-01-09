Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta rombongan terbatas berangkat menuju tiga negara ASEAN, Selasa (9/1/2024). Ketiga negara itu yakni Filipina, Vietnam dan Brunei Darussalam.

Jokowi berserta rombongan berangkat dari Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Pada tahun ini, kata Jokowi, Indonesia dan Filipina merayakan 75 tahun hubungan diplomatik.

Untuk Vietnam, Jokowi menyebut negara tersebut merupakan salah satu mitra strategis perdagangan bagi Indonesia. Sedangkan untuk Brunei Darussalam, dirinya secara khusus diundang ke pernikahan Putra Mahkota Kerajaan Brunei Darussalam yakni Abdul Mateen.

